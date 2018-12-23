19 yıllık esaret

BUGÜN NELER OLDU

Filistinli Selva Murad, tam 19 yıldır çocuklarından ayrı Gazze'de hasret çekiyor. Murad, dört bir yana dağılan çocuklarının hasretini yaşıyor. Eşiyle birlikte geçen yıl İstanbul Beykoz'a yerleşen çocuklarından biri olan Muhammed Ashi (34) hasretin bitmesini istiyor. Ürdün İsra Üniversitesi İngilizce Bölümü mezunu Muhammed, paramparça olan ailesinin hikâyesini şöyle anlattı:Babam Zafer Ashi (60), işgal altındaki Gazze'de doğdu. O dönem Mısır himayesinde olan Gazzeliler, Mısır'ın verdiği evrakla seyahat edebiliyordu. Annem Selva (57) ve babam, 1980'lerin başında Kuveyt'te evlendi. 1990'da Körfez Savaşı başladığında hepimiz Ürdün'e gittik. Burada geçici Ürdün pasaportu aldık ama annem alamadı.1999'da annem ve babam boşandı. Aynı yıl annem, Gazze'deki ailesinin yanında döndü. Gazze'ye kısa süreli bir seyehat vizesiyle girdi. Boşandığı için artık Gazze'de kalmaya karar verdi ancak bir daha bize dönemedi. 18 yıl boyunca kendi vatanında yasadışı bir yerleşimci muamelesi gördü. Bu süre zarfında defalarca Filistin kimliği ve pasaportu almak için çabaladı ama bir türlü başarılı olamadı. Ürdün'deki çabalarımız da sonuçsuz kaldı. Geçici Ürdün pasaportuna sahip biz çocukları olarak Gazze'ye girişimiz yasak. Aynı şekilde annemin de pasaportsuz çıkışına izin verilmiyor.Annem ile babamın 5 çocuğu var. Ablam Dareen (36) Kanada'ya göç etti. Ben 1 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. İkizim Adam ise Ürdün'de yaşıyor. Abdelhadi (28), 2012'den beri Kuveyt'te yaşıyor, Saeed (25) ise Ürdün'de ailemize ait evde yaşıyor. Muhammed, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sesimize ses olsun, bizi kavuştursun. Tek ümidimiz Erdoğan. Kendisi devreye girebilirse anne hasretimizi bitirebilir inşallah. 19 yıldır annemizi göremiyoruz. Cep telefonuyla görebiliyorum. Annemin elini öpmek, ona sarılmak istiyorum" diye konuştu.Muğla Yatağan'da Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören ve lösemi teşhisi konulan 8 yaşındaki Büşra Nur Keskin için Muğla'da yaşayan vatandaşlar adeta seferber oldu. Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Büşra'nın tedavisi için başlattığı kampanyaya destek için açılan hesapta yaklaşık 63 bin lira toplandı. İzmir'de tedavisine başlanan lösemi hastası Büşra'nın ailesi maddi durumları iyi olmadığı için destek istedi, Muğla'da yaşayan vatandaşlar ve resmi kurumlar da harekete geçti. Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Baykal: "Büşra'ya destek amacıyla açılan hesapta kısa sürede yaklaşık 63 bin lira toplandı. Kampanyaya destek verenlere teşekkür ediyoruz. Temennimiz Büşra'nın en kısa zamanda sağlığına kavuşması" dedi.GEÇIRDIĞI kas hastalığı yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkûm olan 9 yaşındaki Miraç Aydın'ın en büyük hayali polis olmak. Miraç'ın hayalini öğrenen Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Miraç Aydın'ı evinde ziyaret ederek ona emniyet müdürü üniforması hediye etti. Aydın, bu hediye karşısında duygulanıp gözyaşlarına hakim olamadı. Trabzon'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Miraç Aydın Duchenne Musküler Distrofi kas hastalığı nedeniyle hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürmesine rağmen polis olma hayalinden vazgeçmiyor. Durumu öğrenen İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Aydın'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret ilgili konuşan Çevik "Miraç kardeşimizin ileride polis olmayı istediğini öğrenince evine ziyarete geldik. İnşallah tedavisi sonrası sağlığına kavuşacak" diye konuştu. Ziyaret nedeniyle çok mutlu olan Miraç "Polisliği çok seviyorum. Polis olmak istediğimi öğrenen Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik bana kendi rütbesi olan emniyet müdürü üniforması hediye etti. Çok duygulandım. Hayatımda emniyet müdürü görmemiştim. O da bizim gibi birisiymiş" dedi.