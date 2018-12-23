Böbrek naklindeki sahtecilik ortaya çıktı

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İstanbulGaziosmanpaşa'da 25 yaşındaki böbrek hastası Mesut Ç. özel bir hastanede tedavi oluyordu. Böbreğinin tedaviye yanıt vermemesi üzerine para karşılığında böbrek almaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonrası Halil Ö.'ye ulaşan Mesut Ç., böbreği satın aldı. Fakat, akrabalar haricinde para karşılığı organ naklinin suç olmasından dolayı böbreği verecek olan Halil Ö., Mesut Ç.'nin amcasının kimliğinde tahribatlar yaptı. Bu şekilde Mesut Ç.'nin akrabası olduğuna dair hastaneye sahte belge verdi. Ardından ameliyat gerçekleşti. Antalya'da geçtiğimiz yıllarda bir operasyon yapıldı. Yapılan operasyonla ilgili teknik takipte Halil Ö.'nün, Mesut Ç.'ye böbrek sattığı tespit edildi. Tespit sonrası durum Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. İkili hakkında organ ticareti yapmak suçundan dava açıldı. Dava devam ederken, Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) durumdan haberdar oldu ve Mesut Ç.'nin ameliyat olduğu hastane yetkililerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti. Çünkü ameliyat masrafı olan yaklaşık 91 bin lirayı, özel hastane SGK'dan almıştı. Soruşturmada, özel hastanede yapılan söz konusu ameliyat için gerekli resmi evrakların kontrol edilmediği, "Etik kurul" kararı almadan naklin yapıldığı belirlendi. Hastane yetkilisinin SGK'dan usulsüz şekilde para alarak kurumu zarara uğrattığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hastane yönetiminin söz konusu ameliyatta taraflar arasındaki ticareti bilerek ve dolandırıcılık kastıyla hareket edip edilmediğinin tespiti için yöneticinin yargılanmasına karar verildi.