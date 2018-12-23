Çalınan tarihi eserler koleksiyoncuda çıktı

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Silahtar Abdurrahmanağa Camisi'nde 2010'da meydana gelen hırsızlık olayında 4 tarihi eser çalınmıştı. Çalınan eserlerin koleksiyoncu Ali Esad Göksel'de olduğuna dair ihbarı değerlendiren emniyet güçleri gerçekleştirdiği operasyonda tarihi eserleri ele geçirdi. Eserlerin ofisinde yakalandığı Göksel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda ressam Şahin Paksoy ve koleksiyoncu Ali Esat Göksel hakkında iddianame düzenlendi. Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı kanununa muhalefet suçundan hazırlanan iddianamede yaşanan hırsızlık şöyle anlatıldı: Bir vatandaş internet sitesinde 2010'da Üsküdar Silahtar Abdurrahmanağa Camisi'nden çalınan eserleri gördüğünü İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ihbar etti. İhbarı değerlendiren emniyet güçleri Göksel'in iş yerine operasyon düzenledi. Göksel'in ofisinde yapılan aramada söz konusu Kelime-i Tevhid ve ALLAH C.C hat yazılı iki eser bulundu. Göksel şüpheli olarak verdiği ifadesinde tarihi eserleri Yaşar Ç.'den aldığını söyledi. Yaşar Ç. ise ifadesinde İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne kayıtlı bulunan Şahin Paksoy'un eserleri Göksel'e satması için kendisinin vesile olduğunu ve bir miktar komisyon ücreti aldığını ifade etti. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ali Esad Göksel, Şahin Paksoy ve Yaşar Ç. '2863 Sayılı Kanuna Ayrılık' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyorlar.