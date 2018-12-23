Zonguldak'taki tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi.

Bu arada, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Helenistik, Roma, Yunan, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke, heykel figürü, heykelcik, obje, pişmiş toprak kap, kolye ve yüzük gibi tarihi eserlerin bulunduğu öğrenildi.

El konulan eserlerin Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık'ta Çaycuma ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlemiş, aralarında Çaycuma Emniyet Müdürü A.K'nin de olduğu 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.