Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kucaklarındaki bebeklerden bile utanmadılar

Kucaklarındaki bebeklerden bile utanmadılar

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 11:22

- Kucaklarındaki bebeklerden bile utanmadılar

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit - Mehmet Ali Güner
SİVAS (İHA) - Sivas'ta kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaparak esnafları dolandıran iki kadın, yine kucaklarında bebekleri ile adliyeye çıkartıldı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki kadının kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaptığı ihbarını aldı. Ekipler yaptıkları takip neticesinde 13 esnafı dolandıran C.Y.(30) ve Y.Y.'i (25) suçüstü yaparak gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kadın emniyetteki işlemlerinin ardından kucaklarındaki bebekleri ile birlikte adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kucaklarındaki bebeklerden bile utanmadılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN