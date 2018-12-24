Sivilce ilacı yüzünden karaciğerini kaybetti

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu 25 yaşındaki Fatma Özen, ailesiyle birlikte Denizli'de yaşıyordu. Yüzünde çıkan sivilcelerden rahatsız olan Fatma Özen, doktorun verdiği jeli kullandı ama sorununa çare bulamayınca eczaneye giderek sivilce ilacı aldı. 3 ay boyunca ilaçları kullanan genç kız, mide bulantısı, iştahsızlık, baş dönmesi, halsizlik şikâyetleri yaşamaya başladı. Gözlerinde de sararma başlayınca hastaneye gitti. İlk tetkiklerde kullandığı ilaçlara bağlı olarak toksik hepatit geçirdiği belirlenen Özen, 50 gün hastane yatarak tedavi gördü. Doktorlar, yoğun ilaç tedavisine rağmen karaciğer değerleri normal seviyeye düşmeyen genç kızın karaciğer nakil ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Fatma Özen, Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat ve Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Akyıldız ile temasa geçti. İstanbul'da yapılan tetkiklerden sonra Fatma Özen'e babası Mevlüt Özen'in karaciğer verebileceği belirlendi. Prof. Dr. Polat ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla Mevlüt Özen'in karaciğerinden alınan bir parça kızına başarıyla nakledildi. Sivilce ilacı yüzünden karaciğerini kaybeden Fatma Özen'in nakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Polat, sivilce tedavilerinin bilinçsiz yapıldığında çok kötü sonuçlara yol açabildiğini vurgulayarak, "Fatma bir hafta kullanması gereken ilacı aralıksız 3 ay kullanınca karaciğer yetmezliği yaşadı" dedi.

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