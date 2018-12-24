Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sivilce ilacı yüzünden karaciğerini kaybetti

ilacı yüzünden karaciğerini kaybetti

Sivilcelerinden kurtulmak için eczaneden aldığı ilaçları 3 ay aralıksız kullanan Fatma Özen, karaciğer yetmezliği yaşadı. Genç kız, babasından nakille hayata tutundu

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Sivilce ilacı yüzünden karaciğerini kaybetti

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu 25 yaşındaki Fatma Özen, ailesiyle birlikte Denizli'de yaşıyordu. Yüzünde çıkan sivilcelerden rahatsız olan Fatma Özen, doktorun verdiği jeli kullandı ama sorununa çare bulamayınca eczaneye giderek sivilce ilacı aldı. 3 ay boyunca ilaçları kullanan genç kız, mide bulantısı, iştahsızlık, baş dönmesi, halsizlik şikâyetleri yaşamaya başladı. Gözlerinde de sararma başlayınca hastaneye gitti. İlk tetkiklerde kullandığı ilaçlara bağlı olarak toksik hepatit geçirdiği belirlenen Özen, 50 gün hastane yatarak tedavi gördü. Doktorlar, yoğun ilaç tedavisine rağmen karaciğer değerleri normal seviyeye düşmeyen genç kızın karaciğer nakil ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Fatma Özen, Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat ve Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Akyıldız ile temasa geçti. İstanbul'da yapılan tetkiklerden sonra Fatma Özen'e babası Mevlüt Özen'in karaciğer verebileceği belirlendi. Prof. Dr. Polat ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla Mevlüt Özen'in karaciğerinden alınan bir parça kızına başarıyla nakledildi. Sivilce ilacı yüzünden karaciğerini kaybeden Fatma Özen'in nakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Polat, sivilce tedavilerinin bilinçsiz yapıldığında çok kötü sonuçlara yol açabildiğini vurgulayarak, "Fatma bir hafta kullanması gereken ilacı aralıksız 3 ay kullanınca karaciğer yetmezliği yaşadı" dedi.

Canan Karatay açıkladı! Bağırsakların bozulma sebebi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivilce ilacı yüzünden karaciğerini kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN