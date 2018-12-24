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Vana hırsızlığı Melen’e zehir akıttı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Vana hırsızlığı Melen’e zehir akıttı
Düzce'de atıl haldeki eski SSK Hastanesi'nin kazan dairesindeki vanaları çalan hırsızlar İstanbul'a su sağlayan Melen Çayı'na fuel oil ve mazot karışmasına neden oldu. Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da kirliliğin hırsızlıklar sonrası yaşanmaya başladığı belirtilerek, "Fuel oil tanklarının vanaları çalınmış. Bu nedenle yakıt kanalizasyon sistemimize giriş yapıyor. Bağlantının körlenerek akışın kesilmesi için işleme başlandı" denildi.
Öte yandan hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Vana hırsızlığı Melen’e zehir akıttı
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