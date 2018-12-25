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Boşandığı kadını ve arkadaşını öldüren şüpheli, olayın ardından babasını aramış

Konya'da, uygunsuz halde yakaladığını öne sürdüğü, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Hediye İnanç (34) ile Semi Oğuz Deniz'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet Güzel'in (44), olayın ardından telefonla babasını aradığı ortaya çıktı. Güzel'in babasına, ''Hediye'yi ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdüm'' dediği belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 12:04
Boşandığı kadını ve arkadaşını öldüren şüpheli, olayın ardından babasını aramış

Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Kreş işletmecisi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz ve baca bakım işleri yapan evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz Deniz'in iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet Güzel geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik nedenlerle 1 yıl önce polislik mesleğinden malulen emekli edilen Mehmet Güzel, İnanç ve Deniz'i bıçaklayıp, kaçtı.

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Boşandığı kadını ve arkadaşını öldüren şüpheli, olayın ardından babasını aramış
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