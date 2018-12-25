Haberler Yaşam Haberleri Boşandığı kadını ve arkadaşını öldüren şüpheli, olayın ardından babasını aramış

Boşandığı kadını ve arkadaşını öldüren şüpheli, olayın ardından babasını aramış Konya'da, uygunsuz halde yakaladığını öne sürdüğü, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Hediye İnanç (34) ile Semi Oğuz Deniz'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet Güzel'in (44), olayın ardından telefonla babasını aradığı ortaya çıktı. Güzel'in babasına, ''Hediye'yi ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdüm'' dediği belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 25.12.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 12:04