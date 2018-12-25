Boşandığı kadını ve arkadaşını öldüren şüpheli, olayın ardından babasını aramış

Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Kreş işletmecisi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz ve baca bakım işleri yapan evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz Deniz'in iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet Güzel geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik nedenlerle 1 yıl önce polislik mesleğinden malulen emekli edilen Mehmet Güzel, İnanç ve Deniz'i bıçaklayıp, kaçtı.