İstanbul'da taksilere denetleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 38 ilçede taksilere yönelik eş zamanlı denetlemede bulund. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla gerçekleştirilen taksi uygulaması, 38 ilçede eş zamanlı olarak yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünün koordine ettiği uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması amacıyla yapılan denetlemede, taksi sürücülerinin yanı sıra yolcular da kontrol edildi. Fatih'te Millet Caddesi'ndeki denetlemede polis ekipleri, araçları durdurarak arama yaptı.

Anadolu Yakası Kadıköy-Bostancı İDO İskelesi önünde durdurulan taksiler de, polis köpekleri tarafından arandı, sürücülerin ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Denetleme boyunca özel harekat polisleri, güvenlik önlemi aldı.

Taksi sürücüleri, söz konusu denetlemelerden memnun olduklarını ifade etti.