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Muhafız Alayı darbe girişimi davası sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve 'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 16:49
Muhafız Alayı darbe girişimi davası sürüyor

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıklar Halit Alakuş, Sefa Biçer, Mehmet Aydemir ve Mert Kıyak, hakim karşısına çıktı.

Suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini, kanunsuz bir eylemde bulunmadıklarını iddia ederek beraatlerini talep etti.

Sanık avukatlarının da beyanının alınmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Muhafız Alayı darbe girişimi davası sürüyor
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