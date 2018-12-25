Sanığın sosyal medya paylaşımı "kanıt" olarak sunuldu

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Süleyman D. (37), kardeşleri ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, babasını öldürmediğini savundu.

Olay günü babasının evine geldiğini, aralarında yaşanan tartışmanın ardından dışarı çıkarak sitenin bahçesinde bir süre dolaştığını belirten Süleyman D, geri döndüğünde babasını yerde kanlar içinde gördüğünü öne sürdü.

Sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi gerektiğini ancak kendisinin suçlanacağını düşünerek bunu yapmadığını ifade eden Süleyman D, "Her şey beni suçlu gösterir nitelikteydi. Bunun aksine şahitlik edecek hiçbir şahit yoktu. Evden çıkıp çarşıya gittim. Daha sonra amcamın kızını arayarak babama bakması için eve gönderdim." dedi.

Babasının arkadaşına "FETÖ'cüler babamı öldürdü, suçu benim üzerine atmaya çalışıyorlar." diye mesaj attığını öne süren Süleyman D, daha sonra kendisine telefonla ulaşan polislere söylediği Tophane Çay Bahçesi'nde gözaltına alındığını bildirdi.

Babasıyla aralarında defalarca tartışma yaşandığını belirten sanık, "Ben Mersin'de yaşıyordum. Antalya'ya gelerek yanlarında kalmak istiyordum. Kardeşlerim beni istemediğinden babamla tartışıyorduk. Ayrıca babam bana her ay 500 lira harçlık gönderiyordu, göndermediği zamanda aramızda tartışma oluyordu." diye konuştu.

SANIĞIN İDDİALARINI YALANLADILAR

Ağabeylerinden şikayetçi olduklarını, davaya katılmak istediklerini belirten sanığın kardeşleri, sanığın olaydan birkaç ay önce babasını bıçakla kovaladığını, bunun üzerine savcılığa giderek şikayette bulunduklarını anlattı.

Tanık olarak dinlenen maktulün damadı ise sanığın 4 yıl kadar önce babasını darbederek yaraladığını ileri sürdü.

Kardeşlerin avukatı, mahkemeye sanığın olaydan önce sosyal medya hesabından yaptığı belirtilen "Kusursuz bir cinayet", "Şimdiden hazırlanın", "Olacaklardan ben sorumlu değilim, her şeye son vereceğim" paylaşımlarının çıktısını kanıt olarak sundu.

Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evinde Hüseyin D'yi (60) 14 Ağustos'ta darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan oğlu Süleyman D. tutuklanmıştı.