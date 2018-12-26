2019 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Müslüman alemi için en önemli günler muhakkak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramıdır. Dini bayramlarda uzaklardaki aileler, akrabalar görüşür özellikle Bayram namazından sonraki bayramlaşmalar uhrevi bir anlam taşır. 2019 Ramazan Bayramı kaç gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

2019 Ramazan Bayramı ne zaman?

2019 yılı takvimine göre Ramazan Bayramı'nın arefesi 3 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramının ilk günü 4 Haziran Salı gününe gelirken ikinci günü de 5 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan Bayramının son günü...

Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

3 Haziran Pazartesi, 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe günleri tatil olacak fakat 7, 8, 9 Haziran günlerinin de tatile eklenip uzun bir tatil olma şansı da var.