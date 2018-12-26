Askere dövmeyle gidilir mi? Dövme askerde sorun olur mu?

Öncelikle dövmeleriniz nedeniyle askerde problem yaşayacağınız düşüncesinden kurtulmanız gerekmektedir. Dövmesi olan ile dövmesi olmayan birey arasında herhangi bir fark yoktur. Askerde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güzide personeli askerlere dövmeli veya dövmesiz diyerek muamele yapmaz.

Askeriye kapısından giriş yaptığınız ilk gün bazı kontroller yapılır; ANFİ ANFİ giriş ve çıkış yapılırken sigorta işlemleri, sağlık işlemleri, kullanılan ilaçların kontrolü, kıyafetlerin ölçülerinin alınması gibi işlemler gerçekleştirilir.

Bu aşamada düzenli ilaç kullananlar ayrılır, aynı şekilde dövmesi olanlar da kısa bir doktor kontrolünden geçer fakat bu kontrol herhangi bir problem içermez. Dolayısıyla yukarıda da belirttiğimiz gibi askere dövmeyle gidilmesi bir sıkıntıya yol açmaz. Dövme askerde sorun omaz...