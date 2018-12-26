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Ekmeğin içinden çıkan yabancı madde vatandaşı şoke etti

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 16:42

Ekmeğin içinden çıkan yabancı madde vatandaşı şoke etti

(Fotoğraflı)

İbrahim Sünetçi
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te marketten aldığı ekmeğin içinden çıkan yabancı cisim vatandaşı şoke etti.
Alınan bilgilere göre, bir vatandaşın Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde bir marketler zincirinin şubesinden aldığı ekmeğin içinden yabancı bir cisim çıktı. Dilimlenmiş ekmeğin içinden çıkan mavi renkteki cisim nedeniyle tedirgin olan vatandaş durumu firmanın şikayet hattına bildirdi. Vatandaş tatmin edici bir cevap alamadığını dile getirerek, durumu Alo 174 Gıda Hattı'na da ilettiğini aktardı.

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Ekmeğin içinden çıkan yabancı madde vatandaşı şoke etti
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