35 ilde kar tatili

BUGÜN NELER OLDU

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar, hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul'da da kısa süreli etkili olan kar yağışı 35 ilde okullara ara verilmesine neden oldu. Ankara, Bolu, Eskişehir, Amasya, Yozgat, Çankırı, Kütahya, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman, Sivas ile Ordu'nun 16, Konya'nın 15, Bilecik, Samsun ve Denizli'nin 6'şar, Çorum ve Afyonkarahisar'ın 4'er, Trabzon ve Bursa'nın 3'er, İzmir, Balıkesir ve Düzce'nin 2'şer, Kahramanmaraş, Niğde, Giresun, Gümüşhane, Elazığ, Tunceli ve Kastamonu'nun birer ilçesinde, okullar bir gün tatil edildi. Eskişehir'de öğrenciler, okulların tatil edildiğini Twitter'dan duyuran Vali Özdemir Çakacak'a, "Bazı kahramanlar pelerin takmaz", "Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın", "Bu hareketle çok kalpler kazandınız' gibi paylaşımlarla teşekkür edildi. Sivas Valisi Salih Aydın ise Zara ilçesinde sosyal medyadan kendisini davet eden öğrencilerle kar topu oynadı. Kar yağışı birçok ilde de köy yollarının kapanmasına neden oldu. Bin köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.Ankara'dagece boyunca etkili olan yoğun kar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresini de beyaza bürüyerek, güzel manzaralar oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter ve Instagram hesaplarında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beştepe Millet Camisi'nin kar manzaralı fotoğraflarına yer verildi./ SABAH/ANKARA