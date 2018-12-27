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, Abdalla ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi , Mashair Ahmed Elamin Abdalla'yı kabul etti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 20:09
Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı Abdalla ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı Mashair Ahmed Elamin Abdalla ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı Abdalla ile kadının güçlendirilmesi, kadın sorunları ve eğitim konusunu ele aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Abdalla, eğitim alanındaki iş birliklerinden dolayı Emine Erdoğan'a memnuniyetini bildirdi.

Bakan Abdalla, Türkiye'nin Sudan'a sağladığı destekler için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

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Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı Abdalla ile görüştü
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