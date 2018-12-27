Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2019 Hac kuraları saat kaçta ne zaman belli olacak?

Özel olarak hazırladığımız haberimizde 2019 Hac kuraları hakkındaki en detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak Hac kuraları yarın yani 28 Aralık Cuma günü saat 15:00'da çekilecek. Çekiliş başladığı andan itibaren Hac'ca giden vatandaşları sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz.

2019 DİYANET HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Genelde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Şubat aylarında gerçekleştirilen Hac kuraları bu yıl Aralık ayının sonunda gerçekleştiriliyor. Binlerce hacı adayının büyük bir merakla takip ettiği 2019 Hac çekiliş sonuçları yarından itibaren belli olacak.

Hac kuraları hangi kanalda? Nereden izlenebilecek? Geçen sene olduğu gibi bu sene de Hac kuralarının Diyanet TV üzerinden yayınlanması bekleniyor. Diyanet TV'nin YouTube kanalından 2019 Hac kuralarını takip edebilirsiniz. Ayrıca özel olarak hazırlayacağımız galerilerle isim isim liste liste Hac'ca gitmeye aday olacak isimler arasında olup olmadığınızı kontrol edebileceksiniz.

KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

a) Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00'da çekilecek ve aynı gün internetten ilan edilecektir.

b) 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.

c) Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecektir.

1- Oda Tercihli Konaklama Türü

a. Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,

b. Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,

c. Mekke ve Medine'de binalarda her bir odada asgari 4 m² 'ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.

d. Mekke'de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4-15 zilhicce tarihleri arasında verilememektedir.)

e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tabildot

şeklinde verilecektir.

f. Hac Süresi uçak programına göre ortalama 35-45 gün arası planlanmaktadır.

g. Medine'de konaklama süresi 4-6 gün arasında planlanmaktadır.

h. Hac kesin kayıt ücretleri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan

protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.

i. Ancak vatandaşlarımızın hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (odada kalınan kişi sayısına göre) takribi: 15.000-21.000 SAR olarak belirlenmiştir.

2- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyonun; otellerin Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Nebevi'ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.

1. Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 500 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.

2. Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.

Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.

"Otel Konaklama Türü" otellerin Kabe'ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle "Oda Tercihli Konaklama Türü'"nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır.