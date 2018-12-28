Altın Kalpli Fon’la iyilik kazanacak

BUGÜN NELER OLDU

TürkKızılayı ve KT Portföy "Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu"nu hayata geçirdi. Proje ile yatırımlarını bu fon aracılığı ile değerlendiren vatandaşlar sayesinde gerçekleşen kazanımların bir miktarı da Türk Kızılayı'na bağış olarak gidecek. 1 Ocak itibariyle hayata geçecek sistem için Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kızılay'ı daha sağlam finansman yapısına kavuşturarak daha fazla mazluma yardım etmek için bir dizi çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bugün burada başlattığımız çalışma da bu çabalarımızın ilk eseridir. Bağış yaparken bireyin de kazandığı altın kalpli bir fon ile karşınızdayız. Evimizde faizsiz bir modelle geleceğimizi korumak adına yaptığımız geleneksel altın birikimini değerlendireceğiz" dedi.