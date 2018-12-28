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İnternet üzerinden sattığı köpeği göndermedi, 5 yıl hapse çarptırıldı

'de internet üzerinden anlaştığı kişiye parasının bir bölümünü aldıktan sonra sattığı köpeği göndermediği iddiasıyla hakkında dava açılan 'e (34) nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 17:17
İnternet üzerinden sattığı köpeği göndermedi, 5 yıl hapse çarptırıldı

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Adem Özbek ile avukatı katıldı. Dolandırıldığını öne süren Türkan Uysal'ın katılmadığı duruşmada sanık Adem Özbek suçlamaları kabul etmeyerek, "İnternet üzerinden köpek alım satımı ile uğraşıyorum. Davacı kadın beni aradı. Verdiğim hesaba 500 lira para gönderdi. Ancak ben istediği köpeği bulup zamanında gönderemedim. Dolandırıcılık yapmadım. Köpeği bulunca gönderecektim" dedi.

Mahkeme heyeti, Adem Özbek'i nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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İnternet üzerinden sattığı köpeği göndermedi, 5 yıl hapse çarptırıldı
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