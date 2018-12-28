İstiklal Şairi tüm yurtta anıldı

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İstiklalMarşı'nın Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında tüm yurtta törenlerle anıldı. Milli şair Ersoy için ilk tören Edirnekapı'daki mezarı başında düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törene; Ersoy'un torunu Selma Argon, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, il protokolündeki bazı yetkililer, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul'daki ilk, orta, lise ve üniversitelerde okuyan bazı öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları üyeleri de şairin mezarında dua etti. Ersoy için bir başka tören de hayata gözlerini yumduğu Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı önünde düzenlendi. Mısır Apartmanı'na milli şairin resminin yer aldığı pankart ve büyük bir Türk bayrağı asıldı. Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, törende yaptığı konuşmada, "Dedem döndükten sonra 5,5 ay burada yaşayıp vefat etti. Gençlerin sırtına yük bindiriyoruz ama Asım'ın genci olmak o kadar kolay bir şey değil" diye konuştu. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) de Mehmet Akif'i İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda düzenlediği törenle andı. Mehmet Akif Ersoy için ayrıca Bağcılar'daki Taceddin Dergahı Müzesi'nde de anma töreni düzenlendi. Ersoy için yurdun birçok yerinde de çeşitli anma törenleri düzenlendi.MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Şairi Mehmet Akif'in vefatı ile Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümleri dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bahçeli İstiklal Şairi için "Akif'in ahlaki meziyetleri, insani vasıfları hem şiirinden hem de malumatından yüksekti. Hür fikirliydi, müsamahakârlığı özümsemiş bir fazilet timsaliydi" dedi.