Korkutan rekor

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Edirne'dekiİpsala Gümrük Kapısı'nda 'gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu' rekoru kırıldı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan ilk TIR'ın sürücüsü yükünün soya fasulyesi olduğunu söyledi. Yapılan kontrolde TIR'ın soya fasulyesi taşıdığı tespit edildi. TIR'ın yasal işlemleri yapıldıktan sonra aynı firmaya ait ikinci bir TIR gümrük sahasına gelerek soya fasulyesi taşıdığını beyan etti. Arnavut uyruklu sürücünün yönetimindeki TIR'da yapılan ön incelemeden sonra araç x-ray taramasına yönlendirildi. Tarama sırasında görevliler TIR'da şüpheli yoğunluklar tespit etti. Bunun üzerine TIR fiziki aramaya tabi tutuldu. Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı detaylı arama sırasında soya fasulyesi çuvalları arasına gizlenmiş her biri 10'ar kiloluk çuvallar içine konmuş toplam 152 adet çuval içerisinde toplam bin 524 kilogram esrar bulundu.Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun Türkiye tarihinde gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu ve uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon lira olduğunu söylediler. Uyuşturucunun Türkiye'ye sokulması için ise öncü araç yöntemi kullanıldığı belirlendi. Aynı firmaya ait soya fasulyesi taşıyan TIR'ın kontrolden sorunsuz geçmesinin ardından aynı cinste yük taşıyan uyuşturucu gizlenmiş olan ikinci TIR'ın gümrük sahasına gelerek Türkiye'ye girmeye çalıştığı belirtildi. Operasyon sonunda TIR'ın Arnavut uyruklu sürücüsünün yanı sıra firmanın İstanbul'daki iki yetkilisi gözaltına alındı.