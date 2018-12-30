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Çatıdan üzerine kar düştü

’ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken, çatıdan üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yola savrulan Abdülmelik Bingöl (14), kar küreme çalışması yapan kepçenin altında kaldı. Ağır yaralanan Bingöl, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 18:43 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 18:46
Çatıdan üzerine kar düştü

Kaza, öğle saatlerinde Karlıova ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Abdülmelik 'ün üzerine bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Çarpmanın etkisiyle Bingöl, yola savruldu.

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Çatıdan üzerine kar düştü
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