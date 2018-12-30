Çatıdan üzerine kar düştü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken, çatıdan üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yola savrulan Abdülmelik Bingöl (14), kar küreme çalışması yapan kepçenin altında kaldı. Ağır yaralanan Bingöl, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Giriş Tarihi: 30.12.2018 18:43Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 18:46
Kaza, öğle saatlerinde Karlıova ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Abdülmelik Bingöl'ün üzerine bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Çarpmanın etkisiyle Bingöl, yola savruldu.