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Meteoroloji'den son dakika ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün pazar sabahına uyanan bireyler, plan yapmadan önce hava durumu ile ilgil araştırmalar yapıyorlar. Ocak ayına yaklaştığımız bu günlerde de kar yağışları ile ilgili beklentiler artmış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de bu konuyla ilgili şiddetli uyarılar gelmeye devam ediyor. Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Meteoroloji 'un da içinde olduğu 4 ilde yaşayan vatandaşları uyardı. Peki 'bugün hava nasıl olacak' 'İstanbul'a kar yağacak mı?' işte merakla aratılan o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 30.12.2018 08:25
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da olduğu 4 ile şiddetli uyarı geldi. Ocak ayına artık sayılı saatler kala yeni yılın son pazar gününü değerlendirmek isteyen bireyler sabah erken saatlerden itibaren arama motoru üzerinden 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Öyle ki sıcaklıkların etkisini kaybetmesi ve mevsim normallerine gelmesi, ayrıca birkaç gündür İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yaşanan soğuk havaların etkisi vatandaşların da araştırma yapmalarına neden oluyor. Başkent Ankara'da da soğuk hava etkisini sürdürürken don uyarısı da geliyor. Bireyler konuyla ilgili, 'İstanbul'a kar yağacak mı' sorusunu da sıklıkla aratıyorlar. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den gelen hava durumu ve kar yağışı raporları ile ilgili tüm detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?


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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor! Bugün hava nasıl olacak?
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