Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da olduğu 4 ile şiddetli uyarı geldi. Ocak ayına artık sayılı saatler kala yeni yılın son pazar gününü değerlendirmek isteyen bireyler sabah erken saatlerden itibaren arama motoru üzerinden 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Öyle ki sıcaklıkların etkisini kaybetmesi ve mevsim normallerine gelmesi, ayrıca birkaç gündür İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yaşanan soğuk havaların etkisi vatandaşların da araştırma yapmalarına neden oluyor. Başkent Ankara'da da soğuk hava etkisini sürdürürken don uyarısı da geliyor. Bireyler konuyla ilgili, 'İstanbul'a kar yağacak mı' sorusunu da sıklıkla aratıyorlar. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den gelen hava durumu ve kar yağışı raporları ile ilgili tüm detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



