Tantuniciye uyuşturucu baskını!

Kartal Soğanlık'ta tantuni satışı yapan bir iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair ihbar alan narkotimler, harekete geçti. İhbarı değerlendiren narkotimler, iş yerini gözetim altına alarak günlerce fiziki takip yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda iş yeri sahibi Atilla Y.'nin müşteri gibi gelen bağımlılara uyuşturucu madde satışı yaptığının belirlenmesi üzerine narkotimler, operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarının tamamlayan polis, dün saat 21.00 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerine operasyon düzenledi. Nefes kesen operasyon ise kameralara yansıdı.



TANTUNİCİ, MÜŞTERİSİNE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI

Operasyonda önceden iş yerine müşteri gibi giren narkotik polisi, torbacının uyuşturucu madde satışı yaptığını fark etmesi üzerine harekete geçti. Diğer polislerinin de aniden iş yerine baskın düzenlemesi üzerine neye uğradığını şaşıran madde bağımlısı müşteri şahıs etkisiz hale getirildi. İş yeri sahibi ise ekiplerin içeriye baskın yaptığını görünce lavaboya kaçtı. Polis tarafından lavabodan çıkartılarak içeriye götürülen zanlının da üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda tantunici torbacının iş önlüğünden satışa hazır çok miktarda uyuşturucu çıktı.

"ÜSTÜMDE DAHA YOK" DEDİ, ÖNLÜĞÜNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Ceplerinden de uyuşturucu madde çıkan tantunici, polisin "üstünde daha var mı?" sorusuna, "Başka yok" dediği anda bile madde çıkması bu kadarına da 'pes' dedirtti. Torbacının müşterisinde ise yine onun para karşılığı satın aldığı maddeler çıktı. Üst aramalarının tamamlanmasının ardından polis, iş yerinde de detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramaların ardından gözaltına alınan tantunici Atilla Y., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak', müşterisi Erdal K. ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlemleri yapılmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Ele geçirilen maddelerin yanı sıra uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 630 lira ve 40 avroya da el konuldu.