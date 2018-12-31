5 bin 940 gün sonra mucize

BUGÜN NELER OLDU

5'inci kattan düşünce 15 yaşında felç kalan Nil Mısır (31) tam 5 bin 940 gün sonra bir mucizeye imza atarak sol elini kullanmaya başladı. Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavisi devam eden Nil Mısır, tam 16 yıl sonra hem oturabiliyor, hem de sol elini kullanabiliyor. Gazetede çıkan haberden sonra tedavisi için daha motive olduğunu, gelen telefonlar ve desteklerle moralinin yükseldiğini belirten Nil'e, bir de W1 kategorisinde okçuluk yarışmacısı olabileceği daveti geldi. Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan kendisine ulaşan yetkililerin daveti Nil'de büyük bir sevinç yarattı. Rol modeli ünlü fizik profesörü Stephen Hawking olan ve yaşam enerjisiyle, mücadelesiyle diğer hastalara da umut olan Nil, 16 yıldır bu anın hayalini kurduğunu söyledi. "Doktorlarım, Fizyoterapistlerim, Ergoterapistlerim ve gazetem SABAH var benim. Sizleri çok seviyorum. 5 bin 940 gün boyunca bu anı düşündüm. Hep mücadele ettim" diye konuşan Nil, 16 yılda liseyi ve iki üniversiteyi bitirdi. Nil Mısır, duygularını şöyle anlattı:Tekerlekli sandalye bile benim için hayaldi. Prof. Dr. Belgin Erhan'a çok şey borçluyum. Tekerlekli sandalyede dik oturma hayali kurardım, şimdi ayağa kalkma hayali kuruyorum. Bunu da başaracağıma inanıyorum. 2018 yılı benim için yeniden doğuş oldu.Tedavimin ikinci ayında SABAH'ta çıkan haberle, SABAH ailesi bana, aileme ve binlerce hastaya umut olma fırsatı verdi. Şimdi sol elimin parmaklarını oynatabiliyorum. Bu benim için en önemli ödül. Haberden sonra solunum güçlendi, tansiyonum düzeldi. Dik oturmaya başladım. Sol elimdeki diğer iki parmağım da hareket kazandı. Haberimi gören Okçuluk Federasyonu beni davet etti. Tedavimi devam ettirip, milli takım davetine de katılacağım. Muhteşem bir aileye, arkadaşlara, doktorlara ve bana sahip çıkan, beni cesaretlendiren siz SABAH ailesine sahibim.Mardin'den arayan bir yaşlı kadın, "Kızım bize umut oldun. Oğlum 6 yıldır omurilik yaralanması sebebiyle adeta kendini eve kapattı. Tedaviyi kabul etmiyor. Senin haberinden sonra kararını değişirdi. Evimize mutluluk getirdin" dedi. Üç hafta önce tedavi için geldiğim hastanede, "16 yılda yürüyememişsin. Neden buraya geldin?" sorularına muhatap oldum. Böyle düşünen hasta ve yakınlarına, "16 yıla bir sürü hastalık ve başarı sığdırdım" diyorum.