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Denize düştü, 30 dakika sonra hayata döndürüldü

’in Konak ilçesinde yılbaşına saatler kala dengesini kaybederek denize düşen genç kızı deniz polisi kurtardı. 10 dakika körfezin serin sularıyla boğuşan 18 yaşındaki İ.C.’nin kalbi 30 dakika durdu. Körfezde güvenliği sağlamak için yılbaşında görev yapan deniz polisi tarafından denizden çıkartılarak kurtarılan kalp masajıyla yarım saat sonra hayata döndürüldü.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 23:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 23:40
Denize düştü, 30 dakika sonra hayata döndürüldü

Yılbaşı etkinlikleri çerçevesinde İzmir körfezinde güvenliği sağlamak üzere hazır bulunan İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri boğulan bir genç kızı hayata döndürmeyi başardı. Saat 19:30 sularında Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında dengesini kaybederek denize düşen 18 yaşındaki İ.C.'nin körfezin serin sularında çırpındığını gören vatandaşlar 155'i arayarak durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi genç kızı denizden çıkararak şişme bota taşıdı. Daha sonra botla kıyıya götürülen genç kız kalp masajıyla hayata döndürüldü. Genç kıza kıyıda yapılan müdahale saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibi genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Denize düştü, 30 dakika sonra hayata döndürüldü
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