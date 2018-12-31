Denize düştü, 30 dakika sonra hayata döndürüldü

Yılbaşı etkinlikleri çerçevesinde İzmir körfezinde güvenliği sağlamak üzere hazır bulunan İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri boğulan bir genç kızı hayata döndürmeyi başardı. Saat 19:30 sularında Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında dengesini kaybederek denize düşen 18 yaşındaki İ.C.'nin körfezin serin sularında çırpındığını gören vatandaşlar 155'i arayarak durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi genç kızı denizden çıkararak şişme bota taşıdı. Daha sonra botla kıyıya götürülen genç kız kalp masajıyla hayata döndürüldü. Genç kıza kıyıda yapılan müdahale saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibi genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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