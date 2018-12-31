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Dövmesi olanlar olabilir mi?

Vücudunun herhangi bir yerinde , yara izi, ameliyat izi olup da olmak isteyen gençler, bu izlerin polis okuluna girmeye engel olup olmadığı hakkında meraklarını gidermek istiyorlar. Bu konuyu aydınlığa kavuşturacak bilgiler, Emniyet Teşkilatı tarafından yayımlanmış olan Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte belirtilmiş olan bilgileri derleyerek dövmesi olanlar polis olabilir mi sorusunu yanıtlamaya çalıştık.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 12:26
Dövmesi olanlar polis olabilir mi?

"Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. (Ek cümle: 26/09/2007- 26655 S.R.G Yön/6.md.)Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder."

Yukarıdaki yönetmelik maddesinde de belirtildiği üzere vücudun herhangi bir yerinde bulunan dövme, polis olmaya engel teşkil eder. Vücudunun herhangi bir yerinde dövmesi olan gençler, girecekleri sağlık kontrolünde bu durumun tespit edilmesiyle birlikte mülakat aşamasında elenirler.

Dövme sildirdikten sonra polis olunur mu?

Dövme sildirme işlemi oldukça zordur ve süreç oldukça meşakkatlidir. Ayrıca yapılan işlemden sonra derinin üzerinde iz kalıp kalmayacağının da bir garantisi yoktur. Fakat işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse polisliğe engel olan dövme problemi ortadan kalkmış olacaktır. Yani iz kalmadığı takdirde polis olmak mümkündür. Ancak dövme sildirme işleminin titiz bir şekilde yapılması şarttır. Sildirme işleminden sonra iz kalması halinde mevcut problem giderilememiş olacaktır.

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Dövmesi olanlar polis olabilir mi?
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