Gizli numara nasıl bulunur?

Hiç şüphe yok ki numara gizleyerek yapılan aramalar aranan kişi için psikolojik tehdit içeriyor. Şayet arayanın numarası belliyse aramanın kim tarafından yapıldığını kolaylıkla sorgulamak mümkün. Peki arama gizli numara ile yapıldıysa bu numaranın sahibi bulabilir miyiz? Böyle bir imkan var mı?

Maalesef ülkemizde hizmet veren operatör firmaları herhangi bir şekilde gizli numara ile yapılan çağrıları ile alakalı bilgi vermeye yanaşmıyorlar. Dolayısıyla internet aracılığıyla bir yere mesaj gönderip ya da çeşitli sayfalar tarafından işe yaradığı söylenen sorgulama araçlarını kullanıp gizli numaranın sahibini bulmak mümkün değil. Bu gibi durumlarda yapılabilecek tek bir işlem var. O da hukuka başvurmak. Taciz, tehdit, hakaret gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya olmanız halinde konuyla alakalı savcılığa dilekçe verebilirsiniz. Savcılık aracılığıyla sizi rahatsız eden kişiden veya kurumdan şikayetçi olabilirsiniz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi gizli numaranın kimin olduğunu herhangi farklı bir yöntemle öğrenemezsiniz. Bu durum ülkemizde hizmet veren tüm operatörler için geçerlidir.

Gizli numara faturada çıkar mı?

Gizli numaralar tarafından aranıyor ve bu durumdan rahatsız oluyorsanız hakkınızı hukuk çerçevesinde aramaktan başka çareniz yok. Bunun için karakol yerine savcılığa giderek dilekçe verebilirsiniz. Sonuç itibarıyla faturan ya da dokümandan herhangi bir yolla gizli numara ile arayan kişinin kimliği hakkında bilgi edinemezsiniz.