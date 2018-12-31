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Kardeşim için dua edin

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018
Kardeşim için dua edin
Serdar Ortaç önceki akşam yılın son konserini Watergarden'da verdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, ABD'de kaza geçiren ve uzun süredir yurtdışında olan eşi Chloe Loughnan hakkında "Yeni yılda beraber olamayacağız ancak yeni yıldan hemen sonra Türkiye'ye dönecek. Şu sıralar daha önemli dertler var" açıklaması yaptı. Serdar Ortaç, Maslak'ta bir hastanede yoğun bakımda yatmakta olan kardeşi Serkan Ortaç için üzgün olduğunu söyledi. Ortaç kardeşi için "Dua ediyoruz, daha iyi olacak. Lütfen siz de dua edin 2019'dan tek isteğimiz sağlık" temennisinde bulundu.
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