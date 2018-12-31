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Son dakika | sonuçları 2019 CANLI açıklanıyor! Milli Piyango MPİ yılbaşı bilet sorgula!

Yeni yılın gelmesi ile beraber milyonlarca yurttaşın yakından takip ettiği 2019 yılbaşı son dakika olarak açıklanmaya başladı. MPİ resmi internet sitesi üzerinden başlayan canlı çekiliş sayfası ile vatandaşlar çekiliş sonuçlarını son dakika canlı takip edebilme imkanına sahip. Sonuçlar açıklanması ile anbean canlı Milli Piyango sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Haberimizin içerisinden MPİ çekiliş sonuçları bilet sorgulama işlemini yapabilir, Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 15:43
Son dakika | Milli Piyango sonuçları 2019 CANLI açıklanıyor! Milli Piyango MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgula!

Yeni yılın getirdiği ümitlerle beraber, milyonlarca vatandaş da Milli Piyango sonuçları konusunda hayaller kurmaya başladı. Bilindiği üzere 31 Aralık tarihinde MPİ tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi ile bir kişi 70 milyon TL büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu doğrultuda, Milli Piyango yılbaşı sonuçları da trend listesinde en çok araştırılan konular arasında ilk sırada dikkat çekiyor. Büyük ikramiyenin ya da çeşitli amorti numaralarının biletlerine çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar, çekiliş sonuçları haberlerine yoğun ilgi gösteriyor. Biz de sizler için derlediğimiz haberimizde, 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları hakkında kapsamlı bilgileri sıraladık.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2019

Sonuçların kesinleşmesi ile sabah.com.tr'den Mill Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Son dakika | Milli Piyango sonuçları 2019 CANLI açıklanıyor! Milli Piyango MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgula!
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