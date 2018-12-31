Son dakika | Milli Piyango sonuçları 2019 CANLI açıklanıyor! Milli Piyango MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgula!

Yeni yılın getirdiği ümitlerle beraber, milyonlarca vatandaş da Milli Piyango sonuçları konusunda hayaller kurmaya başladı. Bilindiği üzere 31 Aralık tarihinde MPİ tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi ile bir kişi 70 milyon TL büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu doğrultuda, Milli Piyango yılbaşı sonuçları da trend listesinde en çok araştırılan konular arasında ilk sırada dikkat çekiyor. Büyük ikramiyenin ya da çeşitli amorti numaralarının biletlerine çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar, çekiliş sonuçları haberlerine yoğun ilgi gösteriyor. Biz de sizler için derlediğimiz haberimizde, 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları hakkında kapsamlı bilgileri sıraladık.

Sonuçların kesinleşmesi ile sabah.com.tr'den Mill Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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