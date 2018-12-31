Milli Piyango sonuçları 1 Milyon TL kazandıran numaralar! 31 Aralık MPİ Yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Günün en çok araştırılan konularından olan Milli Piyango sonuçları hakkında araştırmaların ardı arkası kesilmiyor. Aldıkları biletler neticesinde hayallare dalan vatandaşlar, 31 Aralık Milli Piyango sonuçlarını yakından yakından takip ediyor. Açıklanan sonuçlar neticesinde 1 Milyon TL kazandıran numaralar da belli oldu. On talihli vatandaş, 1 Milyon TL'nin sahibi oldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları neticesinde 1 Milyon TL kazandıran numaralar ne oldu?
İşte 1 Milyon TL kazandıran numaralar;