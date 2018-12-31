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2019 yılbaşı çekilişi başladı! Milli Piyango - ve bilet sorgulama

Milyonların beklediği gün geldi, çattı. İdaresi () tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi için artık sayılı dakikalar kaldı. MPİ'den bugün yapılan sürpriz bir açıklamayla Milli Piyango Çekilişinin saat 15.00'a alındığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından milyonlarca kişi arama motoru üzerinden 'Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş ' konusu ile ilgili araştırmalar başladı. ' ve bilet sorgulama' bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 31.12.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 15:21
Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi başladı! Milli Piyango canlı izle - Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama

Milyonlarca kişinin merakla beklediği o gün geldi. Milli Piyango İdaresi'nin her sene başında verdiği büyük ikramiye çekilişi bugün yapılacak. Toplamda 70 milyon lira ödülün olduğu bu çekiliş çok sayıda kişiyi heyecana sürüklüyor. Sabah saatlerinde MPİ'den sürpriz bir karar gelerek Milli Piyango yılbaşı çekilişinin 15.00'a alındığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine milyonlarca birey, kendi bilet numaralarına büyük ikramiye vurup vurmadığını öğrenmek için Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi canlı izle konusu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Milli Piyango Çekilişli canlı izle ve bilet sorgulama!

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

Milli Piyango çekilişine artık sayılı dakikalar kaldı. Milyonlarca birey büyük ikramiyenin kendisine çıkacağı hayallerini kuruyorlar. Bu konuyla ilgili araştırmalar da hız kesmeden devam ederken günün en çok merak edilen konusu ise çekilişin nereden izleneceği konusu oldu. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizlere Milli Piyango canlı izle konusu ile ilgili detayları hazırladık...

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Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi başladı! Milli Piyango canlı izle - Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama
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