Resmi tatiller ve dini bayramlar yıllık izinden sayılır mı?

Ramazan Bayramı, Kurban bayramı, arefe gibi dini bayramların yanı sıra 1 Ocak yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü gibi resmi bayramlara denk gelen yıllık iznin izin hakkında düşüp düşmediği çalışanlar adına merak konusu. Bu durumu şu şekilde bir örnekle açıklığa kavuşturalım: 1 haftalık yıllık izin kullanan bir çalışan haftanın başında pazartesi günü izne çıkmış olsun. İşinin başına diğer haftanın başında dönecek olan bu çalışanın izin yaptığı hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor olsun. Bu durumdan 23 Nisan günü çalışanın yıllık izninden düşmez ve memur pazartesi yerine Salı günü işinin başına döner.

Aşağıda dini bayramlar haricinde resmi tatil kabul edilen günler yer alıyor. Yıllık izninin aşağıdaki günlerden birine denk geldiği takdirde söz konusu gün yıllık izninizden düşmez.

01 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı