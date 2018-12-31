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Resmi tatiller ve dini bayramlar yıllık izinden sayılır mı?

İş Kanunu ile düzenlenen, çalışanların en temel haklarından bir tanesi konusudur. Yıllık iznin bir hak olmasının yanı sıra işveren tarafından çalışanın bu haktan mahrum bırakılması fiili bir suçtur. Yıl boyu mesai harcayan ve hem bedenen hem de zihnen yorgun düşen çalışanın dinlemek en doğal hakkıdır. Çalışan kişi yıllık izin hakkından kendi isteğiyle dahi feragat edemez. Çalışanın izin hakkından vazgeçip işverenden bunun karşılığında para talep etmesi de yasalarca engellenmiştir. Bunun yanı sıra yıllık izin hususunda hala daha giderilememiş birtakım soru işaretleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de yıllık iznin resmi tatillere denk gelmesi. Yıllık iznin resmi veya dini bayramlara denk gelmesi halinde ne olur? Bu tatil günleri yıllık izin hakkında düşer mi? Bu konuyla alakalı soru işaretlerini gidermek üzere bu içeriği derledik.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 12:42
Resmi tatiller ve dini bayramlar yıllık izinden sayılır mı?

Ramazan Bayramı, Kurban bayramı, arefe gibi dini bayramların yanı sıra 1 Ocak yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü gibi resmi bayramlara denk gelen yıllık iznin izin hakkında düşüp düşmediği çalışanlar adına merak konusu. Bu durumu şu şekilde bir örnekle açıklığa kavuşturalım: 1 haftalık yıllık izin kullanan bir çalışan haftanın başında pazartesi günü izne çıkmış olsun. İşinin başına diğer haftanın başında dönecek olan bu çalışanın izin yaptığı hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor olsun. Bu durumdan 23 Nisan günü çalışanın yıllık izninden düşmez ve memur pazartesi yerine Salı günü işinin başına döner.

Aşağıda dini bayramlar haricinde resmi tatil kabul edilen günler yer alıyor. Yıllık izninin aşağıdaki günlerden birine denk geldiği takdirde söz konusu gün yıllık izninizden düşmez.

01 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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Resmi tatiller ve dini bayramlar yıllık izinden sayılır mı?
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