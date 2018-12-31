Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sobadan sızan gaz yılbaşı gecesi öncesi genç çifti ayırdı

Sobadan sızan gaz yılbaşı gecesi öncesi genç çifti ayırdı

’nin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 19 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, durumu ağır olan kocası ise hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 18:05 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 18:20
Sobadan sızan gaz yılbaşı gecesi öncesi genç çifti ayırdı
Edinilen bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 1744 Sokak'ta ikamet eden Ersin Revanlıoğlu ve eşi Emine Revanlıoğlu (19), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Genç çiftten haber alamayan yakınlarından haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, baygın halde yatan karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 19 yaşındaki Emine Revanlıoğlu hayatını kaybederken durumu ağır olan kocası Ersin Revanlıoğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sobadan sızan gaz yılbaşı gecesi öncesi genç çifti ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN