Son dakika: On Numara 31 Aralık Pazartesi sonuçları belli oldu! İşte On Numara'da kazandıran numaralar

On Numara oyununun 856'ncı hafta çekilişi yapıldı.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 179 bin 461 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 92 kişi 2 bin 601 lira seksener kuruş, 8 bilen bin 871 kişi 128 lira yirmi beşer kuruş, 7 bilen 18 bin 666 kişi 24 lira kırkar kuruş, 6 bilen 112 bin 359 kişi 4 lira otuzar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 954 kişi 3 lira beşer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

