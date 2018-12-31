Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: On Numara 31 Aralık Pazartesi sonuçları belli oldu! İşte On Numara'da kazandıran numaralar

: On Pazartesi sonuçları belli oldu! İşte On Numara'da kazandıran numaralar

haberi... On sonuçları açıklandı! İdaresi tarafından oynatılan ve en çok oynanan şans oyunlarından olan Milli Piyango'nun sonuçları açıklandı. Yılbaşı On Numara çekilişinde kazandıran numaralar sabah.com.tr'de... İşte On Numara'da kazandıran numaralar...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 22:13
Son dakika: On Numara 31 Aralık Pazartesi sonuçları belli oldu! İşte On Numara'da kazandıran numaralar

On Numara oyununun 856'ncı hafta çekilişi yapıldı.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 179 bin 461 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 92 kişi 2 bin 601 lira seksener kuruş, 8 bilen bin 871 kişi 128 lira yirmi beşer kuruş, 7 bilen 18 bin 666 kişi 24 lira kırkar kuruş, 6 bilen 112 bin 359 kişi 4 lira otuzar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 954 kişi 3 lira beşer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: On Numara 31 Aralık Pazartesi sonuçları belli oldu! İşte On Numara'da kazandıran numaralar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN