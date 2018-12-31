Taksim'de 'drone savar’lı önlem

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemeleri alındı. Meydanda Özel Hareket polisleri ve polis köpeklerinin yanı sıra drone savar'lı önlem alındı. Polis ekipleri aldığı önlemle, izinsiz şekilde uçuş yapan droneları düşürecek.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yılbaşı için birçok güvenlik tedbiri alındı. Alınan tedbirler kapsamında özellikle Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy ve Bakırıköy'de güvenlik tedbirleri yoğunlaştırıldı. Alınan tedbirler kapsamında, Taksim Meydanı'na çıkan yollarda polis ekipleri tarafından bariyerle trafiğe kapatıldı.Gece boyunca birçok noktada bulunan polis ekipleri birden fazla noktada da güneş sistemi ile çalışan güvenlik kameraları ile Taksim, İstiklal Caddesi ve çevresini izleyecek. Zırhlı araçlar da alanda hazır bekletilirken alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı.