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'ta büfenin önünde bulduğu kızıl şahini yetkililere teslim etti

'ta büfe işleten Gökhan Yayman (50), sabah iş yerinin önünde avlanması ve yakalanması yasak olan buldu. Yayman, şahini yetkililere teslim etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019 14:00 Güncelleme Tarihi: 1.1.2019 14:07
Sivas'ta büfenin önünde bulduğu kızıl şahini yetkililere teslim etti

Kent merkezindeki Çarşıbaşı Mahallesi, Nalbantlarbaşı Caddesi üzerinde büfe işleten Gökhan Yayman, sabah iş yerini açtıktan sonra büfesinin önüne büyük kuş düştüğünü gördü. Kuşu inceleyen Yayman, kızıl şahini kutuya koymak istedi ancak başaramadı. Esnaf arkadaşlarının yardımıyla şahini kutuya koyan Gökhan Yayman, ardından Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Müdürlükten gelen yetkililer kızıl şahini teslim aldı.

Soğuktan etkilenmiş olabileceği düşünülen şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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Sivas'ta büfenin önünde bulduğu kızıl şahini yetkililere teslim etti
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