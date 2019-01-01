Yabancı pilotların tercihi THY

BUGÜN NELER OLDU

Türk Hava Yolları (THY), filosuna katacağı yeni uçaklar için pilot alımlarını sürdürüyor. Halen 4 bin 600'ün üzerinde pilot ve pilot adayını bünyesinde barındıran şirket, yabancı pilotlar için de cazibe merkezi. ABD'den Avustralya'ya, Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar 58 farklı ülkeden 421 yabancı pilot THY'de görev yapıyor. THY'de çalışmayı en fazla tercih eden ülke, 46 pilotla Almanya. 39 pilotla İspanyollar ikinci, 35 pilotla Hollandalılar üçüncü sırada yer alıyor. İstanbul'un konumu, THY'nin sunduğu sosyal imkânlar yabancı pilotların şirketi tercih etmelerindeki gerekçelerin başında geliyor. THY'de görev yapan yabancı pilotlardan biri de Belçikalı Peter Van Eeghem. Belçikalı eğitimci bir ailenin 3 çocuğundan biri olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde dünyaya gelen Eeghem, 12 yıl bu ülkede yaşamış. Ülkede iç karışıklığın ardından ailesinin geri dönüş kararı sonrası Belçika'nın Brugge kentine yerleşen Eeghem, mühendislikten sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verip pilot olmuş. Uzun yıllar Avrupa'daki birçok havayolunda çalışan Eeghem'in THY ile yolu ise ilk kez 2006'da ailesiyle Antalya'ya tatile gelirken yolcu olarak kesişmiş. Sonrasında Türkiye'ye defalarca tatile gelen Eeghem, THY'nin kurum için dergisi Empathy'ye "Evli ve çocuklarınız varsa farklı ülkelere gidip oranın kültürüne ayak uydurmak ve kendinizi yeni bir kuruma kanıtlamak kolay değil. Farklı ülkelerde çalıştığım için yeni bir ülkeye gitmek istemiyordum. THY olmasaydı farklı bir ülkeye gitmeyi düşünmezdim. Burada görev yapan arkadaşımın olumlu izlenimleri beni de pozitif yönde etkiledi" dedi.Ailece Türkiye'nin farklı yerlerini gezdiğini anlatan Eeghem, gittiği her yerin kendisinde unutulmaz hatıralar bıraktığını ve İstanbul'un büyüklüğüne şaşırmaya devam ettiğini dile getiriyor.İstanbul Havalimanı'nın farklı bir etki oluşturacağına vurgu yapan Peter Van Eeghem "Transit ölçekte İstanbul'un çehresini değiştirecektir. Doğu ile Batı arasında mükemmel bir lokasyonda yer alan bu güzel kent, İstanbul Havalimanı sayesinde çok daha fazla insanı ağırlayacak" dedi. THY'nin Afrika halkları ile bir gönül bağı kurduğunu anlatan Belçikalı pilot, "Ülkelerle toplumlarla dolayısıyla insanlarla bağ kurabiliyoruz. Yeni uçaklarla ve işinin ehli ekiplerle sefer yaptığımız için Afrika'ya gelen turistlerde de bizi tercih etmeye başlıyor" dedi.