Doğu kara gömüldü

BUGÜN NELER OLDU

Yurdun doğusunda soğuk ve kar yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Irak sınırına sıfır noktada yer alan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu, bazı evler kara gömüldü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştı. Yollarda yürümekte zorlanan vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin önündeki karı temizlemek için büyük çaba sarf etti. Çukurca- Şırnak Karayolu 5 noktaya düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 12, Ardahan'da 13 derece kaydedildi. Kar kalınlığı Ardahan'da 30, Erzurum'da 28, Ağrı'da 20, Kars'ta 15 santimetreye ulaştı. Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından bazı yerlere çığ düşmesi, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdı. Yağmurdere Vadisi'nde aynı yol güzergahında son bir haftada 6 kez çığ düşmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 10 metre yüksekliğe erişen kar kütlesinin temizlenmesi için çaba harcadı.