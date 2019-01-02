Güle oynaya yeni yıl

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye bir çok dış saldırıyla karşı karşıya kaldığı zorlu 2018'i geride bıraktı. Yeni yıl dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük coşkuyla kutlandı. Yurdun 81 il ve ilçelerinde yapılan eğlencelerde kutlamalara gölge düşürecek herhangi bir olay yaşanmadı. İstanbul'da 2019'un ilk dakikaları büyük heyecanlara tanıklık etti.İstanbul'da 39 bin polis görev başındaydı. Bin 747 noktada bulunan 6 bin 988 güvenlik kamerası İstanbul'u izlendi. Atlı polisler de görev yaptı. İstiklal Caddesi'nde bir şüpheli çanta etkisiz hale getirildi.Şişli Kurtuluş'ta vatandaşlar saatler 00.00'ı gösterirken balkon ve camlara çıkıp tencere, tabak ve bardakları sokağa attı. Kendilerine "Sarayburnu Fatihleri" diyen 15 yüzücü SArayburnu'rda denize girdi. Bayrampaşa'da Özbekistan uyruklu 6 kişinin kaldığı evde, Sharofiddin Khaydarov (40) ile Bakhodır Khudoybediev (44) hareketsiz şekilde bulundu. Khaydarov'un öldüğü belirlendi. Taksim Meydanı'nda 2019'un ilk dakikalarında 2 kadını taciz eden Suriyeli M.Z. (23) gözaltına alındı.Ankara'da kutlamaların merkezi ise Kızılay ve Tunalı Hilmi oldu. Polisler kutlamalar nedeniyle Ankara'da kuş uçurtmadı. Çankaya ilçesinde yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla biraraya gelen Kazakistan asıllı Aigul I., (36) apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti.İzmir'de ise bir AVM yılbaşı kutlamasına katılanlar için suni de olsa kar yağdırdı.Erzurum'a gelen yüzlerce İranlı ve Rus doyasıya eğlencenin tadını çıkardı.Bodrum'da ünlü sanatçı Edis'in sahne aldığı yeni yıl konserine çok sayıda kişi katıldı. Yağan yağmura rağmen konser, gece yarısına kadar devam etti. Marmaris'te de yeni yıl yağmur altında kutlandı.Antalya'da organ nakli yapılan ve organ nakli bekleyen hastalar, Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (AKBÖHONDER) düzenlediği yılbaşı etkinliğiyle yeni yıla merhaba dedi. Dernek binasında gerçekleşen etkinlikte, AKBÖ- HONDER Başkanı Mehmet Şahan, yüz nakli olan Turan Çolak, organ nakli gerçekleşen ve nakil bekleyen hastalar, hep birlikte yemek yedi ve eğlendi.İstanbulEğitim ve Araştırma Hastanesi Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Seçil ve Süleyman Toraman çiftinin kız bebekleri Lina Toraman, Fatma ve Mehmet Bozkurt çiftinin oğlu Yakup Bozkurt ve Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de henüz ismi konulmayan bir kız çocuğu dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elif-Enes Eser çiftinin Muhammet Ali adı verilen bebeklerini ziyaret etti.MilliSavunma Bakanı Hulisi Akar ve kuvvet komutanları yılın son gününde Süleyman Şah Türbesi ile Kilis'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nı denetledi. Akar'a Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile kuvvet komutanları eşlik etti. Geçen sene yapılan 147 operasyonda 2 bin 398 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Akar, YPG'nin kazdığı hendek ve barikatlara işaret ederek, "Yeri ve zamanı geldiğinde kazılan çukurlara da, hendeklere de teröristlerin hepsini Türk Silahlı Kuvvetleri gömmeye muktedirdir" dedi. Akar ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini komuta kademesine de dinletti. Erdoğan "Nakli kubur yapıldıktan sonra Süleyman Şah'ta yeni bir dönem başladı. Süleyman Şah'ın inanıyorum ki bundan sonraki süreci çok daha farklı ve çok daha önemli bir işaret fişeği olacaktır. Burası sizlere, bizlere emanettir. Emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yılın son gününde Hakkâri Yüksekova ilçesindeki evliya Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. 2 bin 970 metre rakımlı üs bölgesindeki nöbet kulübelerini gezerek, güvenlik güçlerine moral veren Soylu geceyi burada geçirdi.