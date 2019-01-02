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Kız meselesinden çıkan kavgada 3 gözaltı

’da, kız meselesi yüzünden aralarında husumet olan gençlerin kavgasında 1 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 16:05
Kız meselesinden çıkan kavgada 3 gözaltı

Olay, öğle saatlerinde İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunan C.A.A. (18) ile F.Ü.'nün (18) cadde üzerinde karşılaşmasıyla tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle birlikte C.A.A. ve yanında bulunan arkadaşları İ.E.(21) ile E.S.B.(20), F.Ü.'yü darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çıkan kavgayı büyümeden önledi. Kavgada yaralanan F.Ü., olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak polis ekiplerine teslim edildi. F.Ü., kavgaya karıştığını duyarak olay yerine gelen babasına "Baba hiçbirinin yanına koyma" diye bağırdı.

Olaya karışan C.A.A. İ.E. ve E.S.B., gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kız meselesinden çıkan kavgada 3 gözaltı
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