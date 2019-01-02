- Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller buz kesti

- Devasa heykeller cam gibi parlıyor

- Eksi 22 derece soğuk, kar ve tipide dağcıların Nemrut Dağı'na zorlu yolculuğunda bir dağcı kar oyuğuna düşerek bacağını incitti



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir grup dağcı eksi 22 derece soğuk, kar ve tipinin hakim olduğu Nemrut Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Zirvedeki devasa heykeller buz kesti.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda bulunan devası heykeller eksi 22 derecede adeta buz kesti. Yoğun kar yağışı ve tipi sonrası kara gömülen heykellerin görüntüsü hayran bıraktı.

Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe ve diğer dağcılar Hakan Sapdüzen, Necmettin Nur, Mehmet Ali Yılmaz dondurucu soğuk ve tipide Nemrut Dağı'na yürüyüş yaptı. Nemrut Dağı zirvesine 8 kilometre kala araçlarını park eden ve zirveye tırmanmaya çalışan dağcılar yaklaşık 4 kilometre sonra kamp kurdu. Gece kamp kurulan alanda sabahlayan dağcılar daha sonra zirveye doğru yürümeyi sürdürdü. Yoğun sis ve tipi nedeniyle ilerlemekte zorlanan dağcılar dondurucu soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı. Zirveye yakın 3 farklı bölgede çığ düşerken, karın Karşılama Merkezinin kapılarını kapattığı, tipi nedeniyle eski karşılama merkezinin karla kaplandığı görüldü.



Heykeller buz kesti

Nemrut Dağı zirvesindeki devasa heykeller tipi ve kar yağışı nedeniyle tamamen kar altında kaldı. Birkaç heykel ise tipi nedeniyle buz kesti. Heykeller buz nedeniyle tanınmayacak hal aldı. Donmuş ve karın altında kalan heykellerin fotoğrafını çeken dağcılar tipi nedeniyle daha fazla duramayarak zirveden ayrıldı.

Zirveden inerken dağcılardan Mehmet Ali Yılmaz kar oyuğuna düşerek bacağını incitti. Yılmaz'ın arkadaşları olumsuzluğa karşı UMKE ekiplerine bilgi verdi. Bacağında şişkinlik ve ağrı olan Mehmet Ali Yılmaz, diğer arkadaşlarının yardımı ile yaklaşık 7 kilometre kadar destekle yürüdü. Araçlarını bıraktıkları yere az bir mesafe kala UMKE ve Jandarma ekipleri dağcılara ulaşarak, yaralı dağcıyı hastaneye kaldırdı.

Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe, zirveye gerçekleştirdikleri zorlu tırmanış ve zirvedeki heykellerle ilgili olarak, "Zirveye yakın bölgelerde 2 metre önünü kardan ve tipiden göremiyorsun. Zirvede batı terasına çıktık. Heykeller falanda belli olmuyordu. Belli belirsiz heykeller vardı. Yani 3-5 dakika durduktan sonra birkaç fotoğraf aldık. Zirvede 2-3 metre belki 4 metre kalınlığında kar vardı. Ondan sonra inişe geçerken 20 metre falan sonra bir arkadaşımız 'kar oyuğu' dediğimiz oyuğa basıyor ve düşüyor. Ayağı oyuğa giren arkadaşımızın ayağı incindi. Oradan kendi çabalarımızla, imkanlarımızla aşağıya doğru inişe geçtik. Tabi biz her ihtimale karşı UMKE'ye bilgi verdik. Kar ve tipiden dolayı UMKE ekibi bizi daha sonra 12 sefer aramış ama biz duymamışız. Böyle olunca onlarda bizim kaybolduğumuzu sanmışlar. Koltuk altına girerek arkadaşımızı köyün yakınına kadar getirdik. Sağ olsun UMKE ekipleri de gelmişti. Daha sonra arkadaşımızı hastaneye kaldırdık, şimdi durumu iyi evde istirahat ediyor" dedi.

Dağcı Hakan Sapdüzen ise Nemrut Dağı'na tırmanışın doyumsuz olduğunu belirterek, "Zirvede 2 buçuk metre rahat kar vardı. Heykeller gözükmüyor. Kardan ziyade müthiş bir tipi vardı ve eksi 22-23 derece soğuk. Ayak parmaklarımızı, el parmaklarımızı hissetmiyorduk. Bu anlamda kar doyumsuz lezzetliydi" diye konuştu.

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