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’da uyuşturucu ve sigara operasyonu: 12 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 136 gram kubar esrar ile bin 498 paket ele geçirilirken, 12 şüpheli ise gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 10:46
Van’da uyuşturucu ve sigara operasyonu: 12 gözaltı
Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, jandarma kontrol noktasında durdurulun bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, yolcu olarak seyahat eden şüpheliye ait koltuğun arasına gizlenmiş vaziyette 136 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ayrıca İpekyolu ilçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı Komutanlığı ekiplerince Özalp-Van karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde ise 3 ayrı araçta arama yapıldı. Aramalarda toplam bin 498 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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Van’da uyuşturucu ve sigara operasyonu: 12 gözaltı
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