Van’da uyuşturucu ve sigara operasyonu: 12 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, jandarma kontrol noktasında durdurulun bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, yolcu olarak seyahat eden şüpheliye ait koltuğun arasına gizlenmiş vaziyette 136 gram kubar esrar ele geçirildi.Ayrıca İpekyolu ilçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı Komutanlığı ekiplerince Özalp-Van karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde ise 3 ayrı araçta arama yapıldı. Aramalarda toplam bin 498 paket kaçak sigara ele geçirildi.Olaylarla ilgili olarak 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.