70 milyon TL’lik bileti, Üsküdar’da seyyar bayi sattı

Büyük ikramiye 20 yıl sonra tam bilete çıktı. Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul olarak açıklandı.







Bir kişiyi milyoner yapan biletin Üsküdar'daki seyyar bayi olan Özçalımlı tarafından satıldığı belirlendi. 70 milyon TL'nin kendisi tarafından satıldığının duyulması üzerine Özçalımlı vatandaşların ilgi odağı oldu. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmış kadar sevindiğini belirten Özçalımlı şunları söyledi: "Her zaman Üsküdar meydanda bulunan büfenin yanında bilet satıyorum. Yılbaşı için de 130 tane tam bilet sattım. Hatta son 5-6 tanesini zorla sattım. Belki de bir kişiyi zorla milyoner yapmış olabilirim. Talihlinin yanıma gelmesini isterim. Milyoner oldu. Belki bizi de görür. Tabi insanlığına kalmış, inşallah bir şey düşünür benim için. 40 yıldır kiracıyım. Çocuk evlendireceğim. Sıkıntım var yani. Beklentim, bize biraz yardım etmesi. 2011 yılından beri bu işi yapıyorum. Geçen sene yılbaşında yine çeyrekte üçüncü büyük ikramiyeyi ben verdim. Bu sene yine buradan çıktı. Ama seyyar bayi olarak insanlarımız bize güvenmiyor."

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