Başarılı bir seçim çalışması için adaylara 7 ipucu

30 Mart tarihinde yapılacak yerel adaylar kendilerini ve hedeflerini anlatacak. Peki verdikleri mesaj nasıl anlaşılacak? Adaylar seçmenin algısını doğru yönetmek için ne yapmalı? İşte Asuman Korugan'dan 7 ipucu...

Kişisel marka koçu Asuman Korugan

Siyasi liderler güçlü birer kişisel markadır. Kitleleri arkalarından sürükler. Geçmişteki liderleri düşündüğümüzde hemen hepsi hakkında aklımıza mutlaka bir özellik gelir. Bülent Ecevit'in "Karaoğlan" lakabı, Süleyman Demirel'e "Baba" denilmesi ve onun fötr şapkası ile halkı selamlayışı... Bu liderlerin bence ortak özelliği basit ve samimi bir iletişim dili kullanmaları, mesajlarının karşı tarafa doğru ulaşabilmesi.

Aslında ne anlattığınızdan çok karşı tarafın ne anladığı önemlidir. Adayların da başarılı olmasında en büyük pay, kendini doğru anlatmaktan çok, doğru algılatmaktan geçiyor. Seçmenin sizin mesajlarınızı doğru anladığından emin olmak için dikkat edeceğiniz 7 önemli ipucu şöyle:

- ÇALIŞMA PLANI HAZIRLAYIN

Bir hedef belirlemek ve buna uygun bir çalışma planı yapmak işin ilk adımı. Doğru hazırlanmış bir çalışma planı markanızı doğru anlatmanıza yardımcı olacaktır.

- DOĞRU İLETİŞİME DİKKAT

En önemli liderlik özelliklerinden biri. Basında ve sosyal medyada mesajlarınızı net verdiğinizden emin olmalısınız.

- MOTİVASYONU YÜKSEK TUTUN

Sadece kendinizin değil, seçim yarışında sizinle çalışan kişilerin ve sizi destekleyenlerin motivasyonunu yüksek tutmanın yollarını arayın.

- ESNEK OLUN

Siyasi arena kaygan bir zemin olduğu için beklenmedik durumlara hazırlıklı ve uyum göstermek için esnek olmalısınız. Bunun için her zaman bir B planınız ve kriz yönetiminiz olmalı.

- GÖRÜNTÜDE UYUM ŞART

Beden diliniz, hitap şekliniz, giyim kuşamınız, enerjiniz bir bütünü oluşturmalı. Bu bütünlük sizin kişisel markanızın çok önemli bir parçasıdır.

- KENDİNİZİ İYİ TANIYIN

Herkesin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kendi kabiliyetlerinizin ve eksiklerinizin farkında olup seçim çalışmanızı ona göre hazırlamalısınız.

- KENDİNİZ OLUN

BUGÜN NELER OLDU

Ne olursa olsun her zaman kendiniz olmalısınız. Başarılı bir kişisel marka olmak, kendini olmayan biri gibi göstermek değil, sahip olduğunuzu en iyi şekilde ifade etmek ve doğru yönetmektir.