Gece yanan bina gündüz çöktü: 2 ölü 3 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da önceki gece yanan binanın dün çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Hurdaları toplamak için içeri giren 2 kişi ile para kasasını almaya giren 1 kişi göçük altında kalarak yaralandı.Olay, Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta meydana geldi. Önceki gece, alevlere yenik düşen 3 katlı bina dün akşam 16.00 sıralarında çöktü. Göçüğün altında 5 kişi kaldı. Göçük altında kalan kişilerden birinin yanan binanın yan tarafında işyeri bulunan Turgut Peker (36) olduğu belirlendi. Peker'in para kasasını almak için, kimliği belirlenemeyen iki kişinin ise hurdaları toplamak için binaya girdikleri tespit edildi. Göçük altında kalan 2 hurdacı, vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Turgut Peker ise olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Ancak enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 16 yaşındaki Ramazan Uysal ve 18 yaşındaki Emircan Tunç'un cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sona ererken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.