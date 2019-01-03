Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste! 2019 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda halka açık bir şekilde gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinin sona ermesiyle gözler açıklanacak olan sonuçlara çevrilmişti. Yapılan son dakika duyurusu ile Milli Piyango sonuçları açıklandı. 2019 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam sıralı liste bu yıl da sabah.com.tr'de. Milli Piyango sonuçları tam sıralı listeye bakarak kontrol edebilir ya da bilet sorgula motoru ile kolaylıkla size çıkan ikramiyeyi görebilirsiniz.

2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULA

Milli Piyango çekilişinde kazandıran tüm rakamlar akşam saatlerinde resmileşti. Yılbaşı çekiliş sonuçları sonrası 70 Milyon TL kazandıran numaralar en büyük merak konusuydu.

İşte 2019 Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste;