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sonuçları tam sıralı liste! 2019 yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi tamamlandı. Bilet satın alan milyonlarca kişinin gözü kulağı ikramiye kazandıran numaralara çevrilmişti. MPİ’den yapılan duyurusu ile açıklandı. 70 Milyon TL’nin yanı sıra diğer ikramiye çıkan rakamlarda belli oldu. 2019 sonuçları, bilet sorgulama ve tam sıralı liste bu sene de sabah.com.tr’de. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam sıralı liste ve bilet sorgulama motoru için ayrıntılara bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 09:19
Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste! 2019 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda halka açık bir şekilde gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinin sona ermesiyle gözler açıklanacak olan sonuçlara çevrilmişti. Yapılan son dakika duyurusu ile Milli Piyango sonuçları açıklandı. 2019 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam sıralı liste bu yıl da sabah.com.tr'de. Milli Piyango sonuçları tam sıralı listeye bakarak kontrol edebilir ya da bilet sorgula motoru ile kolaylıkla size çıkan ikramiyeyi görebilirsiniz.

2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULA

Milli Piyango çekilişinde kazandıran tüm rakamlar akşam saatlerinde resmileşti. Yılbaşı çekiliş sonuçları sonrası 70 Milyon TL kazandıran numaralar en büyük merak konusuydu.

İşte 2019 Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste;

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Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste! 2019 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgula
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