Son dakika: Esra Erol'da bir ilk daha! 1 yıldır kaçırılan 4 yaşındaki Ece, canlı yayında kurtarıldı!

Yüzlerce çocuğu ailesine kavuşturan Esra Erol yine başardı.

Esra Erol ekibi ve program avukatı Ankara'da bulunan küçük Ece'yi annesine teslim etmek için yola çıktı. 4.5 G bağlantısıyla çocuğu almak isteyen kolluk kuvvetleri ile birlikte Esra Erol ekibi, çocuğu almak için mücadele verdi fakat baba Alper bey ve ailesi kapıyı açmamak için direndi.





Çilingirin gelmesiyle açılan kapının ardından çok daha büyük bir dram yaşandı. Küçük Ece babası tarafından dolabın içinde saklanmış halde bulundu.

Canlı yayında Meltem kızına kavuştu.

Kolluk kuvvetleriyle birlikte Esra Erol ekibine teslim edilen küçük Ecrin, dakikalar boyunca annesiyle hasret giderdi.





Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.



