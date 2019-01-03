Ünlü assolist ile sosyetik işadamının aşkı magazin kulislerini karıştırdı!

Magazin kulisleri, bu bomba iddiayla çalkalanıyor... '2. Sayfa' programının gündeme getirdiği iddiaya göre; çok ünlü bir assolist, 2 yıldır kendisinden yaşça küçük sosyetik bir erkekle yasak aşk yaşıyor... Kaçamak adreslerinin 'Londra' olduğu konuşulan yasak aşıklarla ilgili diğer iddiaları ise magazinin başarılı internet sitelerinden 'sacitaslan. com' yazdı. Sitede yer alan iddialar ise şöyle:

EŞİNDEN DAVA YOLDA...

Bahsi geçen sosyetik erkeğin ailesi de en az kendisi kadar ünlü. 1981 yılında doğan 'E' isimli yaman çapkın henüz yeni doğmuş bir bebekken; 'S' isimli assolist ise 1981 yılında şöhret basamaklarını tırmanmaya hazır; önce göze, sonraları kulaklara hitap edecek olan güzel bir genç kızdı.

Aradan yıllar geçti ve bu iki kişinin yolları, aralarındaki yaş farkına rağmen kesişti... 'Anne' şefkatiyle sevildiği iddia edilen 'E', bu iddiaları reddetse de; yasak aşkı öğrenen eşi, evliliği bitirmeyi kafasına koymuş...

KAÇAMAK ADRESİ LONDRA



Assolist ile sosyetik işadamının buluşma adresi ise iddiaya göre Londra... (Takvim)



