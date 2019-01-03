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Yağmur ve kar geliyor

Bugünden itibaren ’dan gelen soğuk hava dalgası Marmara’da etkili olacak. Hafta sonu ise kar geliyor

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Yağmur ve kar geliyor
Marmara, bugünden itibaren soğuk havanın etkisine giriyor. Gece saatlerinde İstanbul'da karla karışık yağmur beklenirken, yarın ve hafta sonu yağışlı havanın aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Özellikle Marmara'nın batısı, bugün Orta Akdeniz ve Ege üzerinden gelen alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek. İstanbul'da ise bu geceden itibaren yağış bekleniyor. Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, cumartesi ve pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
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Yağmur ve kar geliyor
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